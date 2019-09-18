ترامب: تفكيري بشأن إيران لم يتغير ولدينا خيارات غير الحرب

رام الله - وطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بأن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا، موضحا أن الخيار الأخير بعد الهجمات سيكون الحرب.

وصرح للصحفيين في لوس أنجلوس"إنه سيكشف خلال 48 ساعة المزيد من التفاصيل بشأن العقوبات الأمريكية المشددة على إيران"، وذلك بعد أن أعلن عنها على تويتر في وقت سابق.

ولفت إلى أن "الخيار الأخير بعد هجمات يوم السبت على منشأتي النفط السعوديتين سيكون الحرب، لكن هناك خيارات أخرى". ممتنعا عن إعطاء أي تفاصيل أخرى، وفق ما ذكرته "رويترز".

يأتي ذلك فيما، أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان، في زيارة مخصصة لبحث تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية.

وقبيل لقائه بابن سلمان في مدينة جدة، أكد بومبيو، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية "هجوم إيراني"، مشيرا إلى أن ادعاء الحوثيين بأنهم نفذوه "ليس صحيحا".

وقال بومبيو لصحافيين كانوا يرافقونه في الطائرة: "لم يكن مصدره الحوثيون. كان هجوما إيرانيا. إنها ليست مسألة يمكن تلزيمها لتدمير خمسة في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد بإمكان التنصل من المسؤولية".