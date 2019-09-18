%95 من الأصوات: المشتركة 12 و"كاحول لافان" يتفوق بمقعد

رام الله - وطن: أظهرت نتائج فرز 95% من الأصوات، مساء اليوم الأربعاء، تراجع القائمة المشتركة لـ12 مقعدًا في الكنيست الـ22، فيما رفع حزبا "كاحول لافان" والليكود، تمثيلهما بمقعد واحد لكل حزب، مع محافظة "كاحول لافان" على الصدارة بفارق مقعد.

وبحسب النتائج الرسمية بعد فرز 95% من أصوات الناخبين، حصل "كاحول لافان" على 33 مقعدًا، الليكود - 32 مقعدًا، القائمة المشتركة - 12 مقعدًا، "شاس" - 9 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" - 8 مقاعد، "يهدوت هتوراه" - 8 مقاعهد، "إلى اليمين" - 7 مقاعد، "العمل - غيشر" - 6 مقاعد، "المعسكر الديمقراطي" - 5 مقاعد.