عشراوي: مسلسل الاعدامات الميدانية المتصاعد يتطلب وضع حد لجرائم الاحتلال

وطن: أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، سياسة الاعدامات الميدانية على حواجز الموت التي تنتهجها دولة الاحتلال اتجاه شعبنا الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام المواطنة آلاء وهدان 28 عاما، بإطلاق النار عليها مباشرة من قبل جنود الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وتركها تنزف حتى الموت.

وأشارت في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، باسم اللجنة التنفيذية إلى أن مسلسل الاعدامات مستمر ومتصاعد ومنها 68% تم على الحواجز المميتة، وطال منذ العام 2015 حتى الآن إعدام 65 شخصا منهم 8 سيدات و26 طفلا.

وقالت: "إن هذا السلوك الوحشي يعكس العقلية الاجرامية وثقافة الكراهية التي تغذي العنف والإمعان في القتل بدم بارد وخارج إطار القانون، وتعزز الإرهاب الإسرائيلي المنظم والمتصاعد، وتؤكد استهتار دولة الاحتلال بالمنظومة الدولية واعتمادها على الدعم الأميركي المطلق الذي يمنحها حصانه ورعاية، تتيح لها مواصلة جرائمها".

ولفتت عشراوي إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال وبقائها دون مساءلة ومحاسبة، يدلل على التواطؤ الأميركي والعجز الدولي، مطالبة في هذه الصدد بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.