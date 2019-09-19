تحديث| الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية (الأسماء)

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 19 مواطنا من مختلف مدن الضفة الغربية.

كما اقتحمت القوات مدينة رام الله فجرا، واندلعت على اثرها مواجهات ما بين الشبان والجنود وفي مواقع مختلفة، كما تمركزت القوات في محيط مخيم قلنديا الواقع شمال القدس. فيما لم يعلن رسميا عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت القوات مقر "النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة" في مدينة رام الله وصادرت اجهزة الحاسوب بعد عمدت على تحطيم المكان.

وعرف من المعتقلين:

١. محمد عمران ريان- بيت دقو شمال غرب القدس

٢. مهيب عبده- كفر نعمة غرب رام الله

٣. الفتى إيهاب محيي الدين- كفر نعمة

٤. الفتى محمد منصور عبده- كفر نعمة

٥. حسين سائد عبده- كفر نعمة

٦. براء عبده- كفر نعمة

٧. صهيب مرعي- مخيم جنين

٨. يوسف شريم- مخيم جنين

٩. أحمد صباح- مخيم جنين

١٠. محمد نظمي أبو زاغة- مخيم جنين

١١. باسل عكرمة استيتي- مخيم جنين

١٢. محمد حسين مناصرة- خروبة قرب جنين

١٣. ضياء سبيتاني- مخيم بلاطة بنابلس

١٤. رائد وحيد- محيم بلاطة

١٥. يوسف حشاش- مخيم بلاطة

١٦. مهدي هاشم صبري- قلقيلية

١٧. عباد عبد الحليم الحاج- قلقيلية

١٨. محمد باكير- قلقيلية

١٩. حمزه عوينات- قلقيلية