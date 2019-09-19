بالصور آثار تخريب الاحتلال محتويات مقر "النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة"

وطن- ريم أبو لبن : أكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة أن قوات الاحتلال أقدمت الساعة الثالثة فجراً على مداهمة مقر "النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة" وتحطيم محتوياته ومصادرة بعض من الملفات.

واوضح مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في غرفة تجارة وصناعة رام الله، ماجد حسن، في حديث لوطن بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام مقر النقابة القابع في مبنى غرفة تجارة وصناعة رام الله، حيث داهمت المكتب والعبث به دون المساس في المكاتب الأخرى، غير أن الاقتحام لم يكن الأول على حد قول حسن بل تعرض لسلسلة من المداهمات ومنذ التسعينات وحتى اللحظة.

وقال إن الاقتحام أدى لتحطيم الأبواب، ومصادرة أجهزة الحاسوب، واتلاف عدد من ملفات النقابة".

ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت وقبل قرابة الشهرين نقيب العاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة، رشاد كراجة من منزله القابع في قرية صفا غرب رام الله، بعد مداهمته وتحطيم محتوياته.

وذكر مكتب إعلام الاسرى بأن كراجة كان قد اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها تحويله للاعتقال الإداري لعام ونصف بعد أن جدد له أربع مرات متتالية.