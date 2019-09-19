المواطنة نعمة النجار تناشد عبر وطن الرئيس واللواء حازم عطا الله لحمايتها من الاعتداء والتهديد بالقتل

وطن: ناشدت المواطنة نعمة النجار من مخيم الفوار في الخليل الرئيس محمود عباس، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله بالتدخل من أجل إنقاذ حياتها وحياة عائلتها بعد تعرضها للضرب والتهديد بالقتل من قبل أقرباء زوجها بسبب مشاكل اسرية.

وتسألت عبر برنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، " اين الشرطة، اين القانون ..كل يوم اهدد بالقتل انا وعائلتي، واخوة زوجي يطلقون النيران على منزلنا ".

وروت ما حصل معها، قائلة إنه عند الساعة الثالثة صباحا ومن تاريخ 6/6/2019، قام أشقاء زوجها بالاعتداء عليها وعلى ابنتها بالضرب، كما قاموا بتحطيم محتويات منزلها.

وأوضحت بأن شقيق زوجها قام بضربها ودفعها باتجاه الارض، وأمسك قطعة من الحديد وضربها بها، وفي تلك اللحظة حاولت الدفاع عن نفسها فامسكت حجراً لتضربه به، وباغتها شقيقه الاخر ورشها بـغاز الفلفل حتى سقطت ارضا، كما اعتدى على ابنها الصغير ورشه بغاز الفلفل وقاموا بضربه بقطعة من الحديد على أذنه، كما أن الاعتداء قد طال زوجها البالغ من العمر (62)عاماً وقد تم نقله إلى المستشفى.

واشارت النجار في حديثها إلى العديد من المشاكل الصحية التي تعاني منها.

وبعد الحادثة، قامت بالاتصال بالشرطة لطلب المساعدة، حيث أبلغتهم بما حدث على الهاتف، وفي تاريخ 11/6 حضروا الى منزلها كي يأخذوا الافادة منها، أي بعد 4 ايام من وقوع حادثة الاعتداء بحسب ما ذكرت .

وقالت : حصلوا على افادتي وقاموا بتحويلي من شرطة الخليل الى يطا، حيث قيل لي ( انت بـ 10 رجال خذي حقك بايدك)"، فيما يقولون لها أشقاء زوجها : " الشرطة في جيبتنا".

وتابعت حديثها " بتاريخ 17/8/2019 قاموا أشقاء زوجي بالاعتداء على ابني البالغ من العمر (17)عاماً، وضربوه ضرباً مبرحاً، وقد توجهنا الساعة الواحدة والنصف إلى شرطة يطا ثم انتقلنا الى شرطة الخليل وهناك لم يتم استقبالنا، وقدمت عدة شكاوى لأمن الشرطة ولكن دون استجابة حتى اللحظة".

وبحسب ما ذكرت، فقد طرقت جميع الأبواب، ولكن دون أي استجابة حتى اللحظة، فهي تريد حماية نفسها وعائلتها من التهديدات المتكررة التي تطالها من قبل أشقاء زوجها.

وقالت لوطن: " توجهت للشرطة، وقدمت عدة شكاوي في قسم الشكاوي التابع لوزارة المرأة، ومجلس الوزراء ومكتب اللواء حازم عطا الله، وتم تسجيل شكواي، ومنذ تاريخ 21/8 وحتى اللحظة لم يستجب احد لشكواي وما احصل عليه هو الوعود فقط".

وعن تكرار الاعتداء أوضحت أن السبب الرئيسي للاعتداء المتكرر عليها بفعل مشاكل اسرية بين أشقاء زوجها.