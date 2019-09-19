مركز شاهد ينفذ يوما دراسيا بعنوان "آليات لا عنفية لحماية حقوق المرأة الفلسطينية"

وطن: نفذ مركز شاهد بالتعاون مع الائتلاف النسوي للعدالة و المساواة "إرادة" و مركز الاعلام في جامعة النجاح الوطنية، الأحد، يوما دراسيا تحت عنوان "آليات لاعنفية لحماية حقوق المرأة الفلسطينية قانونيا و مجتمعيا و اعلاميا"، وادارتا الحوار الناشطتان نغم صدقة و لين طبيلة بحضور عددا من طلاب الجامعة والنشطاء.

وجاء اليوم الدراسة ضمن مبادرات التجمع الفلسطيني للاعنف بالتعاون مع مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية.

وتهدف المبادرة إلى نشر وتعزيز ثقافة اللاعنف والوسائل السلمية كالحوار في حل النزاعات ونشر السلم الأهلي.

وتناولت محاور الورشة دراسة اولويات و احتياجات النساء الفلسطينيات على ضوء انضمام فلسطين لاتفاقية سيداو ، الذي تحدثت عنه السيدة سمر هواش من أئتلاف ارادة، في حين تحدث الصحفي علي دراغمة عن دور الاعلام وآلية تغطيته للقضايا التي تنتهك حقوق المرأة .

فيما ركز ائتلاف ارادة على دور القانون في حماية حقوق المرأة الفلسطينية.

و اضافت مجد عبدو من ائتلاف ارادة ان الحمله الجديده ستكون لمنع وايقاف الطلاق التعسفي حيث انه لايجوز للرجل طلاق زوجته قبل المحكمه و يجب ان يكون بوجودها وضمن شروط معينه.

وفي الختام تحدثت الباحثة التربوية ضحى ميعاري عن دور المنهاج الدراسي كذراع حيوي تربوي ذو افق مجتمعي ثقافي واسع وعدم حصره في البعد الأكاديمي التعليمي، واعتباره من أحد الأسس التربوية المؤثرة على الأفراد وخلق جيل من مواطنين فاعلين مبادرين في المجتمع ، مع ضرورة مراعاة المنهاج لتمثيل عادل لصورة المرأة وكذلك للادوار والمهن التي تعكس صورة إيجابية للمرأة وبما يغير صورتها النمطية في المجتمع.