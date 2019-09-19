الشؤون المدنية:الاحتلال يسلم غدا جثماني الشهيدين نسيم ابو رومي وعمر يونس

رام الله- وطن: أعلنت هيئة الشؤون المدنية، أن الاحتلال سيسلم جثماني الشهيدين نسيم ابو رومي من العيزرية وعمر يونس من سنيريا بمحافظة قلقيلية والمحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال .

يشار إلى أن الشهيد أبو رومي استشهد منتصف شهر آب الماضي، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال عند باب السلسلة في المسجد الأقصى المبارك.

ويذكر أن الشهيد يونس كان قد استشهد بتاريخ 27/4/2019 في مستشفى إسرائيلي، بعد أسبوع من إطلاق النار المباشر عليه من قبل جنود الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس.