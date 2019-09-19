حيفا: الأمين العام لحزب الشعب في زيارة مباركة للحزب الشيوعي والجبهة على انجاز المشتركة

وطن: قام اليوم الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، على رأس وفد حزبي، بزيارة رسمية لمقر قيادة الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مدينة حيفا، حيث كان في استقباله الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة ورئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وذلك مباركاَ وداعمًا ومؤازرًا لإنجاز القائمة المشتركة في الانتخابات العامة.

وقال الصالحي خلال حديثه عن نتائج الانتخابات: "إن صفقة القرن ستسقط بيد الشعب الفلسطيني بالأساس، إلا ان مساهمتكم لا تقدر بثمن وهي مساهمة في مساعي ان تكون المرجعيات الدولية هي الناظم الاساسي في قضية الاحتلال."

وأضاف:" يبدو أن النظام السياسي في إسرائيل لا يمكنه ان يتغاضى عن التأثير الذي تشكله الجماهير العربية. في ظل الازمة السياسية في إسرائيل لا يمكن غض النظر عن قوة الجماهير العربية وثقلها. وهذه القوة تشكل أكبر تحدي لقانون القومية ومؤامرة صفقة القرن".

وتابع يقول:" إن الجبهة هي العمود الفقري للقائمة المشتركة وكل موقف للجبهة يجب ان يعزز ذلك. الرأي العام الفلسطيني معكم ولا تسمحوا لأحد أن يزاود عليكم".

وقال: "نحن في حزب الشعب نثمن بشكل كبير هذا النجاح، وهو محفز لنا ويعطينا دفعة في ظل هذه الظروف، وخاصة ونحن نتجه إلى عقد مؤتمرنا الخامس."

هذا وقد ضم وفد الحزب إلى جانب الصالحي، عدد من أعضاء اللجنة المركزية وكوادر الحزب.