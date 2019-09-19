الزراعة لوطن: لدينا من العجول ما يكفي لـ3 شهور، والبديل هو الاستيراد من الخارج

رام الله- وطن للانباء: قال طارق أبو لبن الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، ان قرار وزارة الزراعة بمنع إستيراد العجول من السوق الإسرائيلية، هو تنفيذ لقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، حيث دعت الوزراة جميع الجهات الرقابية لتنفيذ القرار.

واضاف ابو لبن في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، ان القرار هو إداري و يأتي في اطار واضح وفق ما اعلنه د.شتيه منذ توليه هذا الموقع، ومنذ ان اعلنت الحكومة موقفها بالانفكاك الاقتصادي التدريجي عن دولة الاحتلال.

واوضح ابو لبن في حديثه ان اجراءات الانفكاك بدأت بالموضوع الصحي حيث تم ايقاف التحويلات الطبية للمشافي الاسرائيلية، والزراعي، واعتقد ان القطار يسير في هذا الاتجاه بشكل متوازي مع سياسات الحكومة الهادفة الى الاعتماد على الذات والانفكاك عن دولة الاحتلال.

وقال إن "القضية تأتي تباعا ونحن ننفذ قرارت الحكومة وهذا القرار يأتي بالسياق نفسه وهو جزء من الترتيبات الداخلية الجديدة لتنفيذ القرار".

الفلسطينيون يستوردون عجول من سوق الاحتلال نحو 170 مليون دولار سنويا

وعن البديل الذي سيتوفر، قال ابو لبن ان هناك نوعان من الاستهلاك للعجول، فهناك العجول الحية والتي يتم استيراد 85% منها سنويا من الاحتلال، والنوع الثاني هو لحم العجل المجمد والذي يستورد من الخارج من قبل المستوردين الفلسطينيين.

وأكد أن قيمة ما تم استيراده من سوق الاحتلال للعجول هي 170 مليون دولار سنويا. مردفا "ماذا لو تم إعادة ضخ هذه المبالغ للمزارع الفلسطينية، فكم ستشغل من الايدي العاملة؟".

واضاف ابو لبن "نحن نعلم ان الاستثمار بهذا الموضوع جزء مهم لإعادة تشكيل الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات وهناك بنية تحتية كان لا بد من توفيرها، والان هذه البنيه نشأت ووصلنا الى القدرة على الاعتماد عليها.

وأوضح ابو لبن في حديثه: لدينا في السوق الفلسطيني ما يكفي لسد الاحتياج لفترة طويلة اي ما يكفي لثلاث شهور كاملة دون ادخال اي عجول جديدة، ومن جانب اخر فقد نشأ لدينا في السنوات القليلة الماضية قدرات على الاستيراد المباشر لبناء البنية التحية القادرة على الاسيتراد المباشر من الدول المسموح الاستيراد منها بشقيه الجاهز للذبح، او الذي سيتم تزويد المزارع فيه، وبالتالي ستكون هناك قدرة على إنشاء المزارع وزيادة الاكتفاء الذاتي محليا من قبل المزارعين والاعتماد على الذبح بشكل مباشر.

اول شحنة محملة بالعجول من البرتغال ستصل يوم الأحد القادم

وعن سؤال ما هي الدول التي سيتم الاستيراد منها؟، قال ابو لبن ان الدول هي البرتغال، صربيا، فرنسا، هنغاريا وليتوانيا، علما ان الغالبية العظمى التي يتم شرائها من السوق الاسرائيلية هي مستوردة من اوروبا اي اننا عمليا ندفع ضريبة كوننا تحت سيطرة الاحتلال ليس فقط في ما يتم انتاجه محليا ولكن ايضا ما يتم استراده!

وعن تكلفة لحوم العجول بعد قرار الانفكاك، قال ابو لبن إنه من المفترض ان يبلغ سعر العجول المستوردة اقل، موضحا ان تكاليف الاستيراد هي ذاتها ولكن هناك حلقات سيتم الاستغناء عنها وهي الحلقات الاسرائيلية التي تغني جيوب الاقتصاد الاسرائيلي.

واوضح ابو لبن ان خطة العمل موجودة، والموضوع منسق ومخطط له وخلال 48 ساعه ستصل اول شحنة محملة بالعجول من البرتغال، وبعدها بايام ستصل شحنة اخرى من فرنسا وسيكون هناك متابعة لوصول الشحنات.

سعر العجول المستوردة سيكون أقل، وستتم محاسبة كل من يخالف

وعن خوف المواطنيين من الاحتكار او رفع اسعار اللحوم، قال ابو لبن ان هذا الهاجس كان لدى الحكومة من اللحظة الاولى، ولذلك قررت عقد اجتماع مع جمهور العاملين مع هذا الوسط بداية باصحاب الملاحم ومرورا بالتجار الصغار والموزعين واخيرا المستوردين حتى يتم نقاش هذا الموضوع.

واضاف: كان ان هناك التزام من كل ذوي العلاقة في حالة الاستيراد المباشر او تطوير القدرة داخل المزارع الفلسطيينة وزيادة الاعتماد على الذات وهناك التزام من الجميع بخفص الاسعار، و هناك متابعة من الجهات الرقابية وعلى رأسها دائرة حماية المستهلك بمتابعة الاسعار.

واشار ابو لبن الى ان من سيقوم برفع الاسعار ستتم محاسبته، وان الوزارة مستعدة لتلقي الشكاوي ولن تتهاون في ذلك.