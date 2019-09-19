رئيس بلدية كفر عقب لوطن: بداية الشهر القادم سيتم البدء بتأهيل شارع رام الله - القدس

رام الله- وطن: قال عماد عوض رئيس بلدية كفر عقب، إنه سيتم البدء بتأهيل وتعبيد شارع رام الله- القدس في بداية الشهر القادم "تشرين الاول". مؤكداً أن مصلحة المياه يجب ان تنهي عملها في 15 من الشهر القادم وتحصل على براءه ذمة، ولن تعطي براءة ذمة الا اذا أنجزت عملها.

وأضاف عوض في حديثه انه تم عقد اجتماع رسمي مع بلدية كفر عقب ومصلحة المياه، وتم الاتفاق على الانتهاء من حفريات الطرق خلال اسبوع كحد اقصى، اي انه خلال اسبوع ستكون كل مقاطع الشارع بما فيها "حي الصغير، ومنطقة حي المدارس، ومشفى التوليد" معبدة وسيتم إغلاق الحفر الناتجة عن الحفريات ومعالجتها.

و تعقيبا على مداخلة مواطن في برنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، تحدث فيها عن مشكلة الحفريات في شوارع كفر عقب، قال عوض ان مصلحة مياه رام الله والبيرة، لها مقاول خاص بها، ولكنه يعمل بالشراكة مع بلدية كفر عقب، ويجب على كل من يعمل بتأهيل الشارع ان يتوجه للبلدية وفي نهاية مشروعه يجب أن يأخذ براءه ذمة من البلدية، من اجل ان يكون أنهى مشروعه بشكل جيد وعلى اكمل وجه.

وأوضح عوض ان المصلحة تقوم منذ عامين بتأهيل بشبكة المياه في كفر عقب، وجميع المواطنين هناك يعلمون ذلك.

وعن سؤال لماذا لم يتم التواصل مع المصلحة منذ شهر و نصف لاصلاح الطرق؟ ولماذا تستهتر المصلحة بالمنطقة وبسكانها؟ ، أجاب عوض: "نحن نتابع الموضوع، وهناك مفتش ومهندس يوميا يتابعون كل شيء بالمنطقة". واضاف عوض ان مصلحة المياه تعمل بمنطقة معقدة جدا، وهذه كلمة حق وليس دفاع عنها، والشوارع الفرعية والسيارات ايضا بكفر عقب تعرقل سير العمل، وكثيرا ما يصلنا شكاوي من المقاول بشأن ذلك.

وأشار الى ان بعض مناطق الحفريات بحاجة ليوم أو يومين لإنجازها وبعضها الأخر يحتاج لأسبوع أو اسبوعين.