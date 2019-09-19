إدارة المقاصد: مجموعة من الأشخاص يعتدون على المشفى ويحطمون بعض محتوياته

وطن: أفادت إدارة مستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية في القدس، بأن أشخاصا قاموا بالاعتداء على المستشفى والتهجم على العاملين فيه وتحطيم أبوابه، على خلفية إجراءات عقابية اتخذها المستشفى بالاجماع بحق أحد العاملين.

وقال المستشفى في بيان له، وصل وطن، الخميس، إن "صباح هذا اليوم قامت مجموعة من الشباب الأرعن من جبل الطور بالهجوم على مستشفى المقاصد العتيد، وقاموا بتكسير الأبواب والنوافذ والتهجم على العاملين في المستشفى لفظياً بالتهديد بالقتل والايذاء وذلك على خلفية اجراءات عقابية اتخذها المستشفى بالاجماع بحق أحد العاملين "وهو من الطور" لأسباب مهنية. وكان ذلك بحضور وجهاء الطور في المستشفى".

وأضاف البيان: اننا ادارة وعاملين في هذا المستشفى العريق نشجب وندين بأشد العبارات هذا السلوك المنافي لكل عُرف وشرف وأخلاق ونحمل الفعاليات المقدسية جمعاء مسؤولية حماية هذد المؤسسة الرائدة وموظفيها للحفاظ على اخر القلاع الفلسطينية في القدس مما يراد بها من قبل فئة غير مسؤولة وباغية وكذلك نتوجه للسلطة الفلسطينية بالاضطلاع بواجبها حيث تم اعلام الجهات المسؤولة بما يتعرض له المستشفى من هجمة غوغائية.