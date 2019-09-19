مستوطنون يُواصلون اقتحامهم للأقصى

وطن: واصل المستوطنون المتطرفون صباح الخميس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 50 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد، وتفتيش حقائبهم وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند بواباته، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.