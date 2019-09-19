إدارة "مجدو" تواصل عزل الأسير المريض أحمد المغربي منذ عامين

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن إدارة معتقل "مجدو" تواصل عزل الأسير المريض أحمد يوسف المغربي (44 عاما) من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، منذ قرابة العامين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير المغربي يقبع داخل زنازين العزل الانفرادي بقسم (12) بظروف إنسانية قاسية ومقلقة للغاية، ويعاني أوضاعا صحية صعبة، ومصاب بمرض يُدعى (cbk) يُسبب له تفتت في العضلات وتضخم في عضلة القلب، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.

وأضافت ان الأسير المغربي متواجد بالعزل منذ تاريخ 1/6/2017، وذلك بقرار من مخابرات الاحتلال "الشاباك"، بذريعة أنه يُشكل خطر على "أمن" إسرائيل.

وتنقل المغربي بين أكثر من عزل منذ هذا التاريخ، وتم تمديد أمر العزل بحقه مرات عدة لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وبتاريخ 24/3/2019 جرى نقله إلى عزل "مجدو" حيث يقبع الآن، ومن المفترض أن ينتهي قرار العزل الأخير الصادر بحقه خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يذكر أن الأسير متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ومعتقل منذ تاريخ 27/5/2002 ومحكوم بالسجن لـ10 مؤبدات، وقد قضى في وقت سابق ما مدته 9 أعوام في العزل، ونال حريته عقب إضرابه عن الطعام عام 2012، لتقوم سلطات الاحتلال بعزله مرة أخرة من دون أي مبررات وتحرمه من زيارة ذويه، ولم تتمكن زوجته من زيارته منذ 13 عاماً.