اشتية:كل الاحزاب الاسرائيلية التي تنافست بالانتخابات هدفها الاساس استمرار الاحتلال

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن كل الاحزاب الاسرائيلية التي تنافست بالانتخابات الاخيرة هدفها الاساس استمرار الاحتلال ومصادرة المزيد من اراضينا.

وأضاف اشتية، خلال لقائه، اليوم مع ممثلي القطاع الخاص في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، "قدمنا طلبا رسميا لإسرائيل للسماح لنا باستيراد البترول من العراق ولازلنا ننتظر الرد".

وأشار خلال كلمته إلى أن القطاع الخاص هو قطاع وطني بامتياز وثبت ذلك برفضه الانخراط في ورشة البحرين الاقتصادية.

وقال إنه لغاية الآن لا نعلم عن المبادرة السياسية "صفقة القرن" التي يتحدث عنها ترامب والتي سبق وتحدث بأنه سيطرحها نهاية ايلول الجاري. مضيفاً: الحرب المالية الامريكية الاسرائيلية مستمرة ضدنا.

وأكد أنه لا يتم تدقيق أي مبلغ مالي تقتطعه "اسرائيل" من المقاصة، مما دفع الحكومة لتشكيل فريق للتدقيق وكانت اولى توجهاته بالتوصية لوقف التحويلات الطبية لاسرائيل.