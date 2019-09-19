كهرباء القدس تنشر البرنامج الثاني للمناطق التي سيشملها تقنين وقطع التيار الكهربائي

رام الله- وطن: نشرت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم البرنامج الثاني الذي حددته شركة الكهرباء الاسرائيلية لقطع وتقنين التيارالكهربائي عن المناطق الاخرى التي سيشملها القطع في الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري بالإضافة الى اليوم الثاني من الشهر المقبل في كل من مدن رام الله، القدس وبيت لحم.

وأكدت الشركة أن هذا الاجراء سيكون له تداعيات خطيرة على كافة مناحي الحياة، لاسيما المؤسسات الرسمية والاهلية، وقطاع التعليم والمياه، والاتصالات، بما فيها القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة هيئات الوساطة المالية وتداول الأسهم في فلسطين.

وتعتذر الشركة من كافة المشتركين عن هذا الاجراء الخارج عن إرادة الشركة الذي تسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه على أبناء شعبنا، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع في المناطق التي نشرت بالجدول.

وناشدت الشركة كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات في مناطق امتياز الشركة بتحمل المسؤولية لسداد ما عليهم من ديون لشركة كهرباء القدس، وتصويب أوضاعهم ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض المشتركين، هذا بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها بتقنين التيار الكهربائي.