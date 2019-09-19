الاحتلال يعقد جلسة محاكمة جديدة للأسير أنس عواد

وطن:عقدت محكمة الاحتلال اليوم الخميس جلسة محاكمة جديدة للأسير أنس سعد عواد (33عامًا) من سكان بلدة عورتا قضاء مدينة نابلس.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الأسير عواد يحاكم من جديد بتهمة تنفيذه عملية طعن في سجن "النقب" الصحراوي، خلال الأحداث الأخيرة التي حصلت بعد قمع الأسرى، فقد وجه الاحتلال له تهمة طعن سجان آنذاك، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الأيام الأخيرة لاعتقاله ونيله الحرية، تم تحويله للمحاكم مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأسير عواد تعرض للعزل الإنفرادي منذ ستة أشهر، ولم يسمح لعائلته بزيارته، وكان من المفترض أن ينال حريته تزامنًا مع أحداث القمع الأخيرة في سجن "النقب"، بعد قضائه عامًا في الاعتقال الإداري.

وكان الأسير عواد اعتقل بتاريخ 28/3/2018، وهو معلم حاصل على لقب أفضل معلم متميز من وزارة التربية والتعليم، وتحرمه اعتقالاته المتكررة من حقه في التعليم.