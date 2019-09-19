استطلاع لوطن:76% يعتقدون أن نتائج التحقيقات بقضية اسراء غريب لم تكن كافية ولم تجب عن تساؤلات الرأي العام

وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته وطن عبر موقعها الإلكتروني، أن الغالبية العظمى تعتقد أن النتائج التي نشرتها النيابة العامة في قضية اسراء غريب، لم تكن كافية ولم تجب عن تساؤلات الرأي العام؟

وطرحت وطن، سؤالاَ للتصويت لمدة أسبوع على موقعها الإلكتروني، كان كالتالي: هل تعتقد ان النتائج التي نشرتها النيابة العامة في قضية اسراء غريب، كافية واجابت على تساؤلات الرأي العام؟

وأجاب 76% من المصوتين بـ"لا اعتقد"، فيما أجاب 24% من اجمالي المصوتين بـ"اعتقد".

وبلغ عدد المصوتين على سؤال الاستطلاع قرابة ثلاثة آلاف شخص.

يذكر أن النيابة العامة، كشفت الخميس الماضي نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب، حيث وجهت تهمة الضرب المفضي للقتل لثلاثة أشخاص، للاطلاع على باقي تفاصيل نتيجة التحقيقات، اضغط هنا