"المنظمات الأهلية": اقتحام "الضمير" جزء من هجمة على المؤسسات الأهلية لتحطيمها وإنهاء دورها

وطن: اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية، الخميس، اقتحام الاحتلال لمقر مؤسسة الضمير برام الله، انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وجزءا من الهجمة على المؤسسات الأهلية الفلسطينية ومحاولة تحطيمها بطرق مختلفة، من بينها الهجمات المباشرة، ومحاولات التشويه، واعتقال وتقييد حق نشطائها في الحركة والتنقل.

وخلال مؤتمر بمقر "الضمير"، قالت الشبكة على لسان شذى عودة رئيس مجلس إدارتها، إن الهجمة المستمرة تستهدف بالأساس ثني هذه المؤسسات عن القيام بدورها، أو إعاقة قدرتها في الاستمرار في الدفاع عن الإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وطالبت المجتمع الدولي، بخاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المنظمات الأهلية الفلسطينية، والعمل على حماية الممتلكات الخاصة والعامة.