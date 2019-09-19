صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

وطن: دوت صافرات الانذار عصر اليوم الخميس في مستوطنة سديروت ومحيطها.

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة ان صافرات الانذار دوت في مستوطنة سديروت ومحيطها، وان صوت انفجارات سمعت في منطقة شمال قطاع غزة ناجمة عن محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان دوي انفجارات سمعت في مستوطنة سديروت، تبين انها ناجمة عن صواريخ القبة الحديدية التي انطلقت عقب دوي صافرات الانذار ، ولم يكن ناجما عن اطلاق صواريخ من قطاع غزة.

واضافت ان صافرات الانذار دوت عقب اطلاق المقاومة الفلسطينية عدد من الطلقات النارية في سماء شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال انه لم تطلق اي صواريخ من قطاع غزة وصافرات الانذار دوت عن طريق الخطأ .