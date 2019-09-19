وزير الجيش اللبناني عن العميل فاخوري: لن نتهاون أبداً مع أيّ عميل قتل وعذب

وطن: قال وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب أنّ العميل عامر الفاخوري صدر بحقه حكم غيابي عام 1996 حيث كان في الجنوب المحتل آنذاك وبقي هناك حتى عام 2000.

بو صعب أوضح أنّ الحكم الذي كان صادراً بحق الفاخوري "يتعلق بالعمالة وليس بعلاقته بالتعذيب في معتقل الخيام"، مشدداً على أنّه "لن نتهاون أبداً مع أيّ عميل قتل وعذب وكان له دور فعّال ضد اللبنانيين بمن فيهم المقاومون".

وزير الدفاع اللبناني كشف أنّ هناك حتى الآن 3571 اسماً ما زالوا مدرجين على لائحة الـ"303" للعملاء، مشيراً إلى أنّ "وكيل الفاخوري تقدم بطلب لإسقاط الملاحقة بحقه وقد قُبل الطلب عام 2018 وأزيل اسمه عن اللائحة".

وأضاف بو صعب: "كل العملاء يجب أن يحاكموا إما المدنيون الذين لا أحكام ضدهم فمن حقهم العودة الى لبنان".

بو صعب أوضح رداً على سؤال حول وجود ضغوط أميركية للإفراج عن العميل الفاخوري أنّه "لا نخضع لأيّ ضغط من قبل أحد".

يذكر أنّ عودة العميل في "ميليشيا جيش لحد" عامر إلياس فاخوري إلى بيروت أثارت استنكاراً وغضباً شديداً في الداخل اللبناني، حتى أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قراراً وجاهياً بتوقيفه بعد جلسة استجواب بحضور محاميه.

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