"الصحة": نعمل على التأكد من مأمونية الأدوية التي تحتوي على مادة "رانيتيدين"

وطن: أفادت وزارة الصحة أنها بدأت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتأكد من مأمونية الأدوية التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "رانيتيدين" والتأكد من عدم وجود المادة الشائبة "NDMA" ضمن الأدوية المباعة في السوق الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن معلومات المأمونية الدوائية الحديثة الصادرة عن مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، وهيئة الدواء الأوروبي بتاريخ 13/9/2019، ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية والمتعلقة بالمستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة "رانيتيدين" تفيد باحتمال وجود المادة الشائبة "NDMA" بمستويات قليلة في بعض المستحضرات بعد تحليلها مخبرياً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر هذه المادة مسرطنة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنصح باستخدام الأدوية من المجموعات العلاجية الأخرى للتخفيف من حموضة المعدة الزائدة، مع العلم بأنه لم يتم منع استخدام هذا الدواء في السوق الأمريكية أو الأوروبية، حيث أن المسألة لا تزال قيد البحث والتدقيق.

وعممت وزارة الصحة على جميع مراكزها للتبليغ عن أي آثار جانبية للأدوية التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "رانيتيدين".