ظريف: أي ضربة عسكرية أميركية أو سعودية لإيران ستفجر "حرباً شاملة"

رام الله - وطن: أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث لـ"CNN" أن توجيه "أيّ ضربة عسكرية أميركية أو سعودية لإيران" سيفجر "حرباً شاملة"، مشيراً إلى أن طهران لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية "لكننا سندافع عن أرضنا".

وقال ظريف إن أعضاء "فريق باء" وشركاؤهم (في اشارة الى من يصفهم بفريق الحرب) يسعون إلى خداع ترامب وجره إلى حرب ضد ايران.

ظريف أضاف "من مصلحة الساعين الى جر ترامب للحرب الدعاء لكي لا يتحقق ما يريدون".

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر" إن "فعل الحرب يستفز للحرب؟ بقايا الفريق B بالإضافة إلى حلفاء طموحين يحاولون خداع ترامب في الحرب".

كذلك، قال ظريف إن "من يملك دليلاً على تورط ايران بالهجمات على أرمكو فليظهره".

وفي السياق، نشر ظريف فيديو لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يقول فيه إنه كان يكذب ويغش عندما كان مديرا للـ CIA.

وقال ظريف "العادات القديمة تترك بصعوبة".

وكان بومبيو اعتبر في مستهلّ زيارته للسعودية أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية السبت هو "عمل حربي" شنّته إيران وليس أنصار الله، على حد قوله.