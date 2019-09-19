تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق

رام الله - وطن: ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" ان طائرة مسيرة جرى تدميرها فوق قرية عقربا بريف دمشق.

بينما أفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الخميس، بإسقاط الدفاعات الجوية للجيش السوري طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.

وتحدثت القناة عن سماع دوي انفجارات جنوب شرق مدينة جرمانا بريف دمشق، وسط أنباء عن تصدي الجيش لهدف معاد، فيما ذكرت لاحقا أن هناك "أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان جيش الاحتلال قد شن غارات على منطقة عقربا في 24 آب/أغسطس الماضي، استشهد خلالها عنصرين من حزب الله اللبناني.