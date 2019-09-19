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الاحتلال يمنع الصحفية مجدولين حسونة من السفر بعد احتجازها لست ساعات

19.09.2019 09:42 PM
الاحتلال يمنع الصحفية مجدولين حسونة من السفر بعد احتجازها لست ساعات

رام الله - وطن: منعت قوات الاحتلال الصحفية مجدولين حسونة من السفر عن معبر "اللنبي" الى الاردن مساء اليوم.

وارجعت سلطات الاحتلال حسونة الى الضفة ومنعتها من السفر بعد احتجازها لمدة 6 ساعات .

وكانت سلطات الاحتلالقد منعت حسونة من مدينة نابلس في 19 آب/اغسطس من السفر  دون إبداء أيه أسباب، سوى الطلب منها بمراجعة مقر مخابراتها.

وتعمل حسونة في المقر الرئيسي لتلفزيون التركي " TRT" في إسطنبول، وكانت تقضي أجازة العيد لدى عائلتها بالضفة الغربية، وحينما حاولت  العودة إلى عملها تفاجئت بحجزها لثلاثة ساعات وإبلاغها بمنعها من السفر وضرورة مراجعة المخابرات.

 

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