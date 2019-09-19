البلغاري برباتوف يعتزل كرة القدم عن 38 عاما

وطن: أعلن البلغاري ديميتار برباتوف، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده ولاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام الانكليزيين السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مضي أكثر من عام على خوضه آخر مباراة رسمية.

وقال ابن الـ38 عامًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستاغرام": "على رغم أنني أفكر بالأمر دائمًا، الا أنها ليست النهاية لأنني سأبقى في عالم كرة القدم بطريقة أو بأخرى، حان الوقت لأعلن بعد ما يقارب الـ20 عامًا من ممارسة كرة القدم، عن نهاية مسيرتي الاحترافية".

وكان برباتوف بدأ مسيرته في بلاده مع سسكا صوفيا عام 1998 قبل الانتقال الى باير ليفركوزن الألماني عام 2001 ومنه الى توتنهام الانكليزي بعد خمسة أعوام.

وانتقل بعدها الى مانشستر يونايتد في صيف العام 2008 مقابل 30,7 مليون جنيه استرليني (38,1 مليون يورو حينها)، وأمضى في ملعب "أولد ترافورد" أربعة مواسم حقق خلالها لقب الدوري الممتاز في مناسبتين (2009 و2011) وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

كما وفاز في موسم 2010-2011 بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الانكليزي (20) مشاركة مع الارجنتيني كارلوس تيفيز لاعب مانشستر سيتي حينها.

وحل برباتوف في فولهام صيف 2012 وتنقل بعدها بين أندية موناكو الفرنسي، باوك اليوناني وأخيرًا كيرالا بلاسترز الهندي حتى آذار/مارس 2018.

خاض برباتوف 77 مباراة دولية مع بلغاريا سجلها خلالها 48 هدفًا وهو رقم قياسي يتشاركه مع هريستو بونيف الذي لعب 96 لقاء دوليا بين عامي 1967 و1979.

( AFP)