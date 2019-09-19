"هواوي" تطلق هاتفين جديدين دون تطبيقات "أندرويد"

وطن: أعلنت مجموعة عملاق التّكنولوجيا الصّينيّ، "هواوي"، اليوم الخميس، عن إطلاق أحدث هواتفها الذّكيّة "مايت 30" و"مايت 30 برو"، وهو الهاتف الّذكيّ الأوّل الّذي تصدره منذ بداية العقوبات الأميركية عليها، دون تطبيقات "جوجل" الواسعة الانتشار.

وصرّح رئيس فرع المستهلكين في "هواوي"، ريتشارد يو، في أمسية الكشف عن الهاتفين في ميونيخ، أنّ "اليوم وبسبب الحظر الأميركي على بعض الهواتف، لا يمكننا ان نزودها بالتطبيقات".

لكنّه استدرك قائلًا إنّ المنصة الموازية لـ"بلاي ستور" الّتي ابتكرتها الشركة الصينية العملاقة تقدّم 45 ألف تطبيق من خلال معرض تطبيقات "هواوي"، محاولًا إزالة المخاوف من عدم نجاح هاتف من دون تطبيقات تحظى بشعبية كبيرة مثل "واتساب" و"يوتيوب" و"جوجل مابس".

وأضاف أن "هواوي" استثمرت بمبلغ قدره مليار دولار أميركي (900 ألف يورو) في نظامها للتطبيقات، داعيا مطوّري التطبيقات إلى جلب ابتكاراتهم إلى النظام. وفي أيار/ مايو أدرجت واشنطن شركة "هواوي" الصّينيّة على "القائمة السوداء" في سياق نزاعها التجاري مع الصين.

ومنذ ذلك الحين أصبح محظورا على الشركات الأميركية التعامل مع الشركة الصينية التي يشتبه الرئيس دونالد ترامب وإدارته بأنها تتجسس لحساب بكين؛ ونتيجة ذلك فإن هاتف "مايت" سيخلو من النسخة المتوافرة من "أندرويد" الذي يعتبر نظام التشغيل الأكثر استخداما في العالم والمملوك لشركة "جوجل" الأميركية العملاقة.

ورغم أن مستخدمي هاتف "مايت 30" لن يجدوا الكثير من الاختلاف في استخدام النظام، إلا أن غياب متجر "بلاي ستور" الذي يوفر إمكان تنزيل آلاف التطبيقات والألعاب والأفلام والكتب والموسيقى، يمكن أن يعيقهم، إذ لن تتوافر لهؤلاء المستخدمين تطبيقات رائجة مثل "واتساب" و"إنستغرام "وخرائط "جوجل".

وتقول تقارير عالم التكنولوجيا إن هذه الثغرة في وظيفة الهاتف جعلت بعض التجار يترددون في طلب هذه الهواتف الجديدة خشية أن يعمد مستهلكون غير راضين عنها.

وفي ظل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الذي ليس مرجّحًا أن يُحلّ قريبًا، ليس أمام "هواوي" إلا أن تطور بشكل أكبر "نظامها الشامل" الخاص للأجهزة والتطبيقات والخدمات بشكل يجعل المستخدمين يميلون لها بشكل أكبر.

وعرضت "هواوي"، التي تعتبر ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية بعد "سامسونج"، في وقت سابق من هذا الشهر نظامها التشغيلي "هارموني أو إس" الذي يمكن أن يكون البديل عن "أندرويد"؛ إلا أن هاتف "مايت 30" لن يحتوي على "هارموني أو إس".

وقد يدخل هذا النظام على خط المنافسة في "حروب أنظمة التشغيل" بين "مايكروسوفت ويندوز" و"آبل ماك أو إس" وكذلك بين "أندرويد" من "جوجل" و"أي أو إس" من "آبل".

من ناحيته دعا الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، إريك هو، وهو المنصب الذي يتم توليه بالتناوب، أوروبا إلى إيجاد بديل عن "جوجل" و"آبل"؛ فقد يوفر ذلك فرصة لـ"هواوي" لإيجاد سوق في أوروبا تضم 500 مليون مستخدم من ذوي الدخل الجيد وتشكل ساحة تواجه فيها هواوي منافسيها الأميركيين.

وصرّح هو لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية اليومية أنّ "إذا امتلكت أوروبا نظامها الشامل الخاص للأجهزة الذكية، فستستخدمه ‘هواوي‘.. وسيحلّ ذلك مشكلة ارتهان أوروبا الرّقمي" للولايات المتحدة، مضيفًا أن شركته ستكون مستعدة للاستثمار في تطوير مثل هذه المشاريع الأوروبية الصينية.