الاتحاد الأوروبي يشارك مئات الأطفال المقدسيين بتنظيف مدارسهم وشوارع المدينة القديمة واحياء القدس الشرقية

وطن: شارك الاتحاد الأوروبي اليوم ما يزيد عن 300 طالب فلسطيني في تنظيف شوارع القدس الشرقية بالتزامن مع الحملة الدولية للتنظيف: Let's do it! حيث شاركت عشرة مدارس من مختلف الأحياء في القدس الشرقية في المبادرة وانضمت إلى العالم في هذه الحركة الدولية.

وخلال هذه الفعالية قام الطلاب بتنظيف مدارسهم وشوارع المدينة القديمة ووادي الجوز والرام وأم طوبا وصور باهر وبيت حنينا.

يعد هذا النشاط امتدادا لمبادرة "قدسنا خضراء" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2018، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية بين الطلاب، وقد جرى تنظيم هذه المبادرة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية.

وشاركت المؤسسات الفلسطينية المتعددة والشريكة في هذه المبادرة التي تضم الطلاب والمتطوعين، وتتزامن مع أنشطة مماثلة في أكثر من 100 مدينة حول العالم للاحتفال باليوم العالمي للتنظيف 2019.

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلاسون: "نحن فخورون برؤية القدس تنضم إلى مئات المدن في جميع أنحاء العالم للاحتفال باليوم العالمي للتنظيف. هذه المبادرة لا تتعلق فقط بتنظيف الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. بل إنها أيضا رسالة من الطلاب والشباب الذين يدعون إلى حقوقهم الأساسية في العيش في أماكن صحية ونظيفة وهي طريقة للاستجابة للحقيقة القاسية والتي تتمثل في تقديم الخدمات العامة غير المتكافئة من قبل البلدية الإسرائيلية. من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الإبداعية مثل "قدسنا خضراء" ، يحاول الفلسطينيون جعل أحيائهم مكانًا أفضل للعيش فيها. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مثل هذه الإجراءات التي تحافظ على الهوية الفلسطينية للقدس الشرقية ولاسيما إلقاء الضوء والرد على سياسة التهميش والإهمال".

من جانبها قالت سوسن من مدرسة ترسنطا الثانوية بينما كانت تواصل التقاط القمامة بالقرب من مدرستها في المدينة القديمة: "أنا متحمسة للغاية للمشاركة في حملة التنظيف العالمية والمساعدة في جعل مدينتي ، القدس ، مكانًا أنظف."

واضافت "لقد رأيت صوراً لأطفال مثلي يقومون بتنظيف شوارع القدس العام الماضي وأردت أن أكون جزءًا من هذه المبادرة، واليوم أنا هنا!" قال سامر وهو طالب من مدرسة حسن الأشهب في الرام.

وخلال الفعالية جرى فرز القمامة التي تم تجميعها في أكياس صديقة للبيئة، في حين سيتم استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير لإنشاء أعمال فنية خضراء، علىان يتم تقديم الأعمال الفنية لاحقًا في معرض عام في القدس الشرقية.

ويدعم الاتحاد الأوروبي المشاريع التي تعزز صمود الفلسطينيين في القدس الشرقية. يمول الاتحاد الأوروبي هذا النشاط في إطار برنامج القدس الشرقية للاتحاد الأوروبي ، وهو استثمار متعدد القطاعات بميزانية تزيد عن 12 مليون يورو سنويًا. يغطي البرنامج مجالات ومواضيع بما في ذلك التعليم والصحة والاندماج الاجتماعي وتنمية القطاع الخاص وتمكين المجتمع وحقوق الإنسان. من خلال هذا البرنامج يعمل الاتحاد الأوروبي باستمرار مع المنظمات الفلسطينية والدولية الشريكة لدعم تطوير مجتمع مدني نابض بالحياة ومتنوع في القدس الشرقية.

ويشارك في 21 سبتمبر 2019 ، ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم لتنظيف العالم وزيادة الوعي بالمشاكل الناجمة عن سوء إدارة النفايات، ففي العام الماضي ، شارك 17 مليون شخص في 158 دولة في اليوم العالمي للتنظيف، وقد كان هذا أكبر نشاط مدني في تاريخ البشرية حيث تم جمع 88500 طن من النفايات.