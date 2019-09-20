مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار بواشنطن

وطن: قالت الشرطة الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون صباح اليوم الجمعة في إطلاق نار في شوارع واشنطن العاصمة، قرب البيت الأبيض.

وقال المسؤول في شرطة واشنطن ستيوارت إمرمان في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن ستة أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان قد فارق الحياة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه به في الحادث قد احتُجزته الشرطة، لكن مصدرا لإنفاذ القانون قال لوكالة "رويترز" إنه لا يعتبر حالة "إطلاق نار نشط".

وقال المصدر إنه من المتوقع أن ينجو ضحايا الجرحى الخمسة من إصاباتهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع عدة إصابات في إطلاق نار بشوارع العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم الجمعة، وعلى إثره نُقل عدة أشخاص إلى المستشفى.

ونشرت محطة تلفزيونية محلية صورا على حسابها بموقع "تويتر" تظهر فيه سيارات إسعاف تقوم بنقل الضحايا من مكان الحادث إلى المستشفى.