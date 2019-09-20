المواطنة التي استشهدت الأربعاء على حاجز قلنديا هي نايفة كعابنة

وطن: ذكر تلفزيون فلسطين، صباح اليوم، أن المواطنة التي استشهدت برصاص الاحتلال، الأربعاء الماضي، على حاجز قلنديا، هي نايفة محمد علي كعابنة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدة كعابنة تسكن في تجمع المعرجات بين رام الله وأريحا.

يشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المواطنة كعابنة بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن ضد الجنود، حيث أصيبت بجروح في قدمها دون ان يسمح الاحتلال بتقديم العلاج لها، وبقيت تنزف حتى استشهدت، ولم تعرف هويتها حينها، حتى تم الإعلان عن اسمها اليوم.