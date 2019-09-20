مستوطنون يقتحمون منطقة جدور الأثرية في بلدة بيت أمر بالخليل

الخليل- وطن: اقتحم عشرات المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة جدور الأثرية في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل.

قال الإعلامي محمد عوض، أن المستوطنون اقتحموا صباح اليوم المنطقة المذكورة شمال البلدة، وذلك بحماية قوات الاحتلال التي رافقتهم، وأقاموا صلواتهم التلمودية في المنطقة.

وأشار إلى أن المستوطنين يعملون بشكل متواصل على استفزاز المواطنين والمزارعين عبر اقتحاماتهم المتواصلة للأراضي والمناطق الأثرية بحجة إنها أراض تعود ملكيتها لهم.