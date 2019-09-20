ظريف: نفط العرب أهم لأمريكا من دماء البشر

وطن: ذكر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حرب اليمن مؤشر بأن واشنطن تعتبر النفط أهم من دماء البشر.

وأوضح ظريف في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فجر اليوم، الجمعة، أن دماء العرب مقابل نفط العرب، هي ألف باء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ظريف: 4 أعوام من القصف العشوائي الأعمى لليمن، يعني سقوط 100 ألف قتيل من الشعب اليمني، و20 مليون يعانون من سوء التغذية، و2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يمنح الصلاحيات الكاملة للمجرمين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: رغم ذلك تعتبر (أمريكا) رد اليمنيين على ذلك (العدوان) باستهداف مستودعات النفط "عملا حربيا" مرفوضا.