عين الحقيقة..

كتب: أسامة الكيلاني

ان منح رئيس اي دولة كانت حق تعيين رئيس السلطة القضائية وعزله دونما التقيد بسن ودون تنسيب من مجلس القضاء الاعلى بمعنى بقائه في مركزه الوظيفي مادام رئيس الدولة راض عنه هي مسألة وان كانت تبدو في ظاهرها انها مصلحة لاي حزب حاكم علما انها خرق لمبدأ استقلال السلطات فانها مصلحة انية كذلك؛ وهي بحكم المؤكد تكون ضد هذا الحزب في حال جاء حزب جديد غيره جراء انتخابات تشريعيه او لاي سبب اخر.

يجب على اي نظام سياسي ان لا ينظر الى مصلحته الحاليه، وعليه ان يربط هذه المصلحة بتغير الظروف السياسيه؛ لان اي حزب سياسي في النظم الديمقراطية او غير الديمقراطية ليس مؤبدا في سدة الحكم فربما تتغير الظروف وياتي حزب حاكم جديد يقيل رئيس مجلس القضاء الاعلى المعين من هذا الحزب ليحل محله رئيس جديد يرضى عنه الحزب الحاكم او السلطة السياسية الجديدة ولا يرضى عنه الحزب او السلطة السياسية السابقة التي اوجدت مثل هذا التشريع فيندم هذا الحزب حيث لا يفيد الندم من صنيع يديه.

يجب ابعاد القضاء عن الشأن السياسي والمحافظة على استقلاله لانه الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات ايا كان الحزب الحاكم، وهذا مبدأ تاخذ به كل النظم الديمقراطية؛ ان التزمنا به فانه يعود بالنفع على الجميع لان الايام دول بين الناس ولا يعلم الا الله ما تخفيه قادم الايام ولنا عبرة في دولة الاحتلال فنتن ياهو المهدد بمحاكمته ربما لن يستطيع تشكيل حكومة جديدة بسبب الانتخابات التشريعية لديهم برغم طول المدة التي اعتلى بها سدة الحكم.

في كثير من النظم الديمقراطية وحتى يكون الجميع في مأمن على حقوقهم وحرياتهم من التقلبات السياسية وحماية لاستقلال القضاء الحامي لها وحفاظا على هذا الاستقلال يجري فيها انتخاب مجلس القضاء الاعلى ورئيسه من قبل السادة القضاة حتى يبقى القضاء بعيدا عن الشأن السياسي القابل للتغير دائما.

علينا ان لا ننظر للامور بعين واحدة وان نستخلص العبر من تجارب الغير ومن الماضي والحاضر اذا اردنا قضاء مستقلا يستظل الجميع بمظلته وبعيدا عن التقلبات السياسية.