غرينبلات يصل دولة الاحتلال بشكل مفاجئ

وطن: وصل جيسون غرينبلات المبعوث المستقيل للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، مساء الخميس، إلى دولة الاحتلال من أجل بحث خطة السلام " صفقة القرن ".

وتأتي زيارة غرينبلات المفاجئة على خلفية الانتخابات التشريعية في دولة الاحتلال وآثارها على صفقة القرن التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وفق موقع "i24NEWS".

والهدف من وصول غرينبلات هو التحقق مما إذا كان الوقت قد حان لإعلان صفقة القرن، وما هو الوقت المناسب لنشرها، سواء أثناء مفاوضات الائتلاف أو فور تشكيل الحكومة.