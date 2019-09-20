نادية حرحش تكتب لـوطن: بين إسراء وإسراء جريمة تعيد تشكيل نفسها وتنتظر دورها فيها فاطمة مشعلة

صرخة تطلقها فاطمة مشعلة لوزارة الصحة قبل ان يكون مصيرها تقرير طبيب شرعي آخر!

هل من الممكن ان تكون الأسماء إشارات تذكيرية حقيقة؟ كانت نيفين الأولى. جريمة قتل تركبت فيها التداعيات لتشكل دقا عاليا على خزان الحقيقة. حقيقة سهولة قتل أي انثى، مهما صرخت واستنجدت. مهما ابتعدت قضيتها عن الأسباب التي يقدم المجتمع فيها فرحا على تأكيد أحقيته بقتلها. مهما ثابرت وحاربت من اجل اعلاء كلمة حق ودافعت عن قضية كان ندها فيها فساد ولو وكان بسيطا. أحيانا تنتاب وجهي ابتسامة عندما أفكر بالمغدورة نيفين العواودة التي قتلت من اجل محاولة فضح قضية فساد في مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم في مدينة الخليل كانت تعمل فيها. فساد لا يتعدى بضعة الالاف من الشواكل. لم تستوعب المغدورة نيفين العواودة ان محاربة فساد يسير مع الدم في عروق وطن، ليس أكثر من قطع وريد للانتحار. ولكن نيفين استطاعت بموتها ان تدق على خزانات ضمائرنا ولو للحظات بين الفينة والأخرى. مع كل جريمة تكون ضحيتها انثى تخرج روح نيفين العواودة من مضجعها لتحوم حول ضمائرنا وتسألنا: بأي ذنب قتلت؟ وبأي دليل لفقتم جريمة قتلي وحللتموها؟ ولأي خسيس تبرعتم بدمي وبأي ثمن؟ أي تقرير لفق واي تشريح زيف واي قاتل اختلق للتستر على جريمة قتلي؟

جاءت جريمة قتل إسراء الغريب لتدق مضاجع امن ضمائرنا المستكينة من جديد. جريمة راحت فيها الشابة اسراء غريب التي كانت مليئة بالحياة، لتكون ضحية جديدة، وسط الأضاحي التي يبتلعها هذا الوطن بفج وبلا أدنى شعور باكتفاء ممكن. فدم الانسان دوما مهدور، والانثى في دمها أسهل للهدر وأسرع. إذا ما نظرت الى شاب او إذا ما كانت على علاقة معه. إذا ما قرر ابوها او شقيقها او زوج شقيقتها او عمها او خالها او جارها او بائع في الدكان المجاور او البعيد ان وجودها يستثير حمية رجولته فله ان يضربها ويقطعها ويرميها من شرفة او يكسر عمودها الفقري او ينهش في احشائها. فهناك بنهاية كل جريمة مستشفى وطبيب وممرض ورجل امن وطبيب تشريح ونيابة تعرف تماما كيف تغلق الموضوع لمصلحة أي قاتل.

اما اسراء الأخيرة التي شهدنا مقتلها بينما شقت رصاصات جندي صهيوني جسدها على حاجز قلنديا، تركت بلا اسم اخر يعرفها، وكأنها ضحية تلقائية لا تدخل ضمن حدود ضمائرنا المستترة. فلا الاحتلال في اضحياته حصة من قرابيننا لا تدخل مجال تدخلنا. شجب ودعوة على الاحتلال تكفي. إسراء لم نعرف عنها الا اسمها.. فضحية مثلها لن تسجل في ضمائرنا الا رقما.

مع كل هذا، وبينما تحوم أرواح الضحايا وتتشابك أسماءهم من نيفين لإسراء لولاء لبراء لفادي ورائد... نكتفي نحن جمهور المتفرجين بين مدافعين ومنددين، بين معارضين ومسحجين، بتعليق او إشارة او ايماءة في أحسن حال. او مسبة او تحقير او تهديد إذا ما كان المس في جهاز سيادي يتطلب الامر التسحيج والتطبيل له. فتأخذنا قضية جديدة، لا نعرف ان كانت بطلتها ستكون "مغدورة" قادمة. فلقد صرخت من قبلها نيفين العواودة، ولم تترك باب وزارة ولا مكتب سيادة الا وقرعته. كانت قضيته موثقة بكلامها ومستندات رسمية وحقيقة على صفحتها الفيسبوك، ورميت من الطابق السادس ولفقت اركان الجريمة بدء بقضية شرف وانتهت بمولع قتلها في الخلاء وحملها ست طوابق ورماها بعد ان فتح الباب بملقط الحواجب. لم يصدق الرأي العام أي من التصريحات الرسمية، بدء من تشريح وانتهاء بتحقيق "امن وقائي". فتقرير الوفاة يعد حسب الطلب ويبدل ويغير، كما جهة الاختصاص بالتحقيق.

لم تختلف قضية اسراء غريب لولا الضغط العام المهول الذي أحرج السلطات المختلفة، فكان قبل اسراء قوافل الضحايا من المغدورين والمغدورات، فقضية الطفل فادي المحتسب وقضية الشاب رائد الغروف ليست الا امثلة اخرى محددة وسط القضايا الكبيرة التي غدر فيها أصحابها وهم احياء، وغدروا كذلك وهم اموات. الطفل فادي المحتسب الذي باع والده بيته من اجل الوصول الى عدالة يحاسب فيها قاتل ابنه الطفل ومغتصبه. الشاب رائد الغروف الذي فضح فساد ما بفندق وكان مصيره الرمي من طابق شاهق.

صرخة أطلقتها شابة صحافية وشاعرة مليئة بالحب والعطاء إذا ما تتبعنا صفحتها تدعى فاطمة مشاعله. تشيد دائما بما يضفي حب من خلال عذوبة اناشيدها باللهجة المحكية، مفعمة تبدو بالحياة والامل، حتى دوى صوتها سماء ضمائرنا المتسترة من جديد.

فاطمة مشعلة من خلال فيديو مباشر اشعلت لهيب وجعها وهي تستغيث بتحويلة طبية من وزارة الصحة. تتكلم بحرقة على حال بلد كانت مقتنعة انه "مش هيك". تهدد بأنها سترقد على باب وزارة الصحة حتى تحصل على تحويلة طبية.

"ما بتحسوش بأوجاع الناس لحد ما تموت" تردد فاطمة مشعلة. ذكرتني فاطمة بنيفين العواودة من جديد، وقلت في نفسي، لن ينظر لك أحد الا عندما تموتين. كما صرخت من قبلك نيفين العواودة.

وكما استنجدت اسراء غريب من قبل ولم يسمعها العالم الغائب الا بعد ان دوى صراخها العالم واخترق جدران الخنوع التي ترقد بها ضمائرنا، ولقد ماتت. لنستكين من جديد، منتظرين ربما قربانا جديدا نشعل فيه خطايا حياتنا البائسة.

تلف وتدور الجرائم بحق الضحايا من المغدورين والمغدورات، وتتوقف لتكون المعضلة عند وزارة الصحة. بمستشفى او مجمع طبي.

صرخة هذه المرة تطلقها ضحية جديدة لم تحمل على جبينها طوق الغدر وتحلق به فوق رؤوسنا بعد.

صرخة تطلقها فاطمة مشعلة من اجل تحويلة طبية تنقذ حياتها.

كم من تحويلة طبية انتظر أصحابها وكان المنتظر هو تقرير طبي من وزارة الصحة بوفاة؟

في قضية اسراء غريب، خرجت وزيرة الصحة على صفحتها مدافعة بأنها لم تسد باب من طلب لقاءها، وان مستشفيات فلسطين بحاجة الى دعم لا اغلاق.

هذه صرخة جديدة من مواطنة لم تصبح "مغدورة" بعد. فهل من اذن تسمع، وعين تبصر حرقة قلب هذه الشابة المستغيثة لحياة... لتحويلة تنقذها قبل فوات الأوان؟