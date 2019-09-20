إصابة مواطن وتضرر 3 مركبات إثر اعتداء للمستوطنين في بتين شرق رام الله

وطن: أصيب مواطن بجروح في رأسه، وتضررت ثلاث مركبات، نتيجة اعتداء نفذه غلاة المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على أهالي قرية بيتين شرق مدينة رام الله، الذين كانوا يعملون داخل حقولهم الزراعية في قرية برقا المجاورة.

وأفاد مسؤول الإعلام في نادي شباب بيتين محمد أبو سمرة، بأن 25 مستوطنا اعتدوا على المواطنين الذين كانوا يعملون داخل حقولهم الزراعية، في قرية برقا جنوب قرية بيتين، مما أدى لإصابة المواطن صايل درويش بجروح في رأسه.

وأضاف: إن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم زجاج ثلاث مركبات تعود ملكيتها لأهالي بيتين.