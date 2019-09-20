وقفة تضامنية مع الأسيرين المضربين خلوف وقعدان في برقين

جنين- وطن: شارك عشرات المواطنين في بلدة برقين جنوب غرب جنين، اليوم الجمعة، بوقفة تضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام سلطان خلوف وطارق قعدان.

وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمها ذوو الأسيرين خلوف وقعدان، صور أسرى ويافطات تؤكد دعم الأسرى المضربين، ودعوا المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات ممنهجة، خاصة الإداريين، مؤكدين الاستمرار في تنظيم الفعاليات حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وحملوا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى، خاصة خلوف والأسير المريض سامي أبو دياك.