اصابة ضابط بجيش الاحتلال بجروح متوسطة بعد رشقه بالحجارة قرب بلدة عزون

رام الله - وطن: اصيب ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي عصر اليوم بجروح متوسطة قرب بلدة عزون.

وقالت مصادر عبرية ان ضابطا في جيش الاحتلال اصيب بجروح متوسطة جراء رشق مركبته بالحجارة قرب بلدة عزون.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مداخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للبلدة (الشمالي) وطريق عزبة الطبيب- عزون (المدخل الغربي)، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.