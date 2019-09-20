عشرات الاصابات برصاص الاحتلال جراء قمعه لمسيرات العودة

وطن: أصيب اليوم، 39 مواطناً بينهم 26 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي شرق مدينة غزة، خلال مشاركته في الجمعة الـ 75 لمسيرة العودة التي تحمل عنوان " التضامن مع لاجئي لبنان ".

واوضحت وزارة الصحة ان من بين الاصابات اصابتين خطيرتين يجري التعامل معهما من قبل الطواقم الطبية.

وقدرت مصادر محلية ان 10 الاف مواطن توافدوا لمخيمات العودة الخمسة على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة، قبالة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبالة المخيمات مدججة بالأسلحة والجيبات العسكرية، وبدأت باطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين جرى نقلهم للمشافي لتلقي العلاج.