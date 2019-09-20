الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين عمر يونس ونسيم أبو رومي

رام الله - وطن:سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عمر عوني عبد الكريم يونس (21 عاما)، من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، على معبر قرية حبلة جنوبي قلقيلية، وجثمان الشهيد نسيم أبو رومي (14 عاماً) من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، قرب "معسكر الجبل" المقام على أراضي بلدة أبو ديس المجاورة.

وكان الشهيد يونس قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال، في السابع والعشرين من شهر نيسان المنصرم، بعد اصابته في العشرين من الشهر ذاته، على حاجز زعترة جنوب نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، بينما استشهد أبو رومي عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك منتصف شهر آب الماضي، بدعوى تنفيذه عملية طعن.



ولم يحدد بعد موعد تشييع جثماني الشهيدين يونس وابو رومي.