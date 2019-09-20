فيديو .. المئات في ميدان التحرير يهتفون: ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام

وطن: تجمع المئات من المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء اليوم الجمعة، وهتفوا: "الشعب يريد إسقاط النظام".

وتعد هذه أول مظاهرة من نوعها وسط العاصمة منذ سنوات، بينما يزداد عدد المتظاهرين في الميدان

واحتفى ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بما اعتبروه باكورة الاستجابة لدعوة التظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها المقاول والممثل المصري محمد علي الذي عمل مع الجيش عدة سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين وسط الميدان، وقد تداعى الناشطون لمؤازرتهم والانضمام إليهم للمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعداد متزايدة من المتظاهرين على مداخل #ميدان_التحرير.

هتافات/ الشعب يريد إسقاط النظام / ارحل في ميدان التحرير لأول مرة منذ سنوات.

يسقط حكم العسكر. #نازلين_بعد_الماتش pic.twitter.com/0d2HBhdrdS — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩

وظهر المقاول والممثل المصري محمد علي اليوم في فيديو جديد، حث فيه المصريين على التظاهر اليوم للمطالبة برحيل السيسي، ودعاهم إلى كسر حاجز الخوف.

وأوضح علي أنه يدعو المصريين للخروج والوقوف بشكل سلمي، ولو أمام منازلهم لمدة ساعة واحدة فقط، عقب انتهاء مباراة السوبر المصري لكرة القدم بين الأهلي والزمالك، التي بدأت اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش).

وقال إنه يدعو للخروج من دون صدام مع أجهزة الأمن، وإلى مظاهرات في شكل احتفالي لإرسال رسالة إلى وزير الدفاع بأن الجماهير ترفض حكم عبد الفتاح السيسي، ومن ثم التحرك لعزله.

وقال علي إنه إذا لم تهتم السلطات بهذا الحراك، فإن لديه رؤية للتصعيد يوم الجمعة المقبل، وسوف يعرضها في مقاطع فيديو قادمة.

وتابع أنه لا ثورة "في يوم وليلة"، ولا ثورة "في ساعة"، إنما هي "خطوة خطوة"، مضيفا أن النزول للشوارع لمدة ساعة هو أول خطوة، وداعيا المصريين إلى التحلي بالأمل، مؤكدا أن لديه "ترتيبات أخرى تصاعدية".