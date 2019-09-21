فيديو| احتراق حافلتين في بيت لحم والشرطة تحقق..ولم يبلغ عن وقوع إصابات

رام الله- وطن: شب حريق في حافلتين فجر اليوم السبت أثناء وجودها أمام فندق بشارع الكركفة في مدينة بيت لحم.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن طواقم الدفاع المدني وصلت للمكان وعملت للسيطرة على الحريق والذي أتى على حافلة بشكل كامل وأحدث أضرارا في اخرى كانت تقف بجانبها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأكد ارزيقات أن الشرطة باشرت بإجراءات البحث والتحري لمعرفة أسباب الحريق بعد صدور تقرير الدفاع المدني.