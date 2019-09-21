عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزرية

وطن: أصيب عشرات المواطنين مساء أمس، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن المواجهات اندلعت عقب استلام أهالي البلدة جثمان الشهيد نسيم أبو رومي بعد احتجازه لدى الاحتلال لأكثر من شهر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين والمنازل السكنية خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.