شركة توزيع الكهرباء في غزة و الإغاثة الطبية توقعان مذكرة تفاهم

لتعزيز آفاق التعاون المشترك بينهما

غزة- وطن: وقعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة و الإغاثة الطبية الفلسطينية مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بينهما، وقد وقع المذكرة عن الشركة م. سمير مطير رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن الجمعية الدكتور عائد ياغي مدير الإغاثة الطبية.

وتهدف المذكرة إلى تقديم الخدمة الصحية المناسبة والمخفضة لموظفي شركة توزيع الكهرباء وعائلاتهم من الدرجة الأولى ، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق راحة موظفي الشركة والتسهيل عليهم.

وقد تضمنت المذكرة الكثير من المزايا والخدمات والتسهيلات في الكثير من التخصصات الطبية مثل الخدمات التشخيصية، والمختبرات، والتخصصات الطبية الأخرى، والأدوية، والعلاج الطبيعي، والأدوات المساعدة.

وبدوره ثمن مطير دور الإغاثة الطبية الكبير في المجتمع الفلسطيني وأثنى على جهودها الكبيرة ومساهماتها الواضحة في المجال الطبي بقطاع غزة، كما قدم شكره للدكتور عائد ياغي مدير الإغاثة على حسن استقباله وحرصه على تعزيز العلاقة وتعميم الفائدة على المجتمع وبناء شراكات حقيقيه مع المؤسسات الشريكة، وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة شكره أيضاً لطاقم الاغاثة الإداري والطبي والفني على جهودهم وتواصلهم مع الشركة خلال الفترات السابقة وعلى تنظيمهم لاحتفال التوقيع على المذكرة.

من جانبه شكر د. ياغي وفد الشركة على حرصه واهتمامه بهذه المخرجات الطيبة والعلاقة المميزة مع الاغاثة الطبية وكذلك على مساهمات الشركة وجهودها الكبيرة المبذولة في خدمة المجتمع وحرصها على تطوير منظومة الكهرباء، وأكد د. ياغي على متانة العلاقة بين الطرفين. متمنياً أن تفتح هذه الاتفاقية آفاق جديدة للطرفين لتطوير التعاون والتواصل لتقديم خدمة أكبر وأشمل للمواطنين.

وقد اصطحب مدير الاغاثة وفد الشركة في جولة ميدانية داخل أروقة وأقسام الجمعية وأطلعهم على مختلف الخدمات المقدمة، وأبدى وفد الشركة اعجابه بمستوي الخدمات المقدمة وبالتطور الكبير الذي وصلت اليه الجمعية خلال وقت قياسي.

يذكر أن هذه المذكرة جاءت نتيجة جهود كبيرة بذلت خلال الفترة السابقة تخللتها اجتماعات ولقاءات مثمرة بين طواقم متخصصة من الطرفين لتأمين اتفاقية متكاملة تحقق أقصي فائدة مرجوة.