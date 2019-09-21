السفير طوباسي يطلع عددا من الوزراء في الحكومة اليونانية على آخر إجراءات الاحتلال الاستيطانية

أثينا- وطن: التقى سفير فلسطين مروان طوباسي بكل من وزير الطاقة والبيئة كوستيس حاجيداكيس ، ووزير السياحة ثيوتشاريس، ووزير حماية المواطن ايكونومو في الحكومة اليونانية، حيث أطلعهم على تطورات الوضع السياسي الحالي في فلسطين وآخر الأحداث والمستجدات بالمنطقة ، وخاصة تصاعد سياسة الاستيطان الكولنيالي الإسرائيلي والتهديدات بضم وادي الأردن و احزاء من الضفة الغربية والتي ستضع نهاية لحل الدولتين في حال تنفيذها وخلق المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد السفير طوباسي خلال تلك اللقاءات على عمق العلاقات والصداقة التاريخية بين فلسطين واليونان والشعبين، وشدد على ضرورة عمل الطرفين معًا من أجل استكمال تنفيذ وتطبيق ما جاء في اتفاقية تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة التي تم توقيعها في ديسمبر من العام الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين واليونان في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد السفير طوباسي للوزراء المصلحة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق سلام عادل من خلال المفاوضات تحت رعاية دولية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي التي ينبغي أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وهو السبيل الوحيد للسلام والأمن والتنمية.

وطالب السفير طوباسي وزراء الحكومة اليونانية العمل على ضرورة اعتراف الحكومة اليونانية بدولة فلسطين على أساس القرار البرلمان اليوناني الذي اتخذ بالإجماع عام 2015 بما يحقق معادلة حل الدولتين التي تدعو له اليونان منذ سنوات طويلة، وشكر السفير الوزراء الثلاثة الذين التقاهم كل على انفراد على حسن استقبالهم وتفهمهم لرؤية السلام الفلسطينية ولمعاناة شعبنا تحت الاحتلال وضرورة رفع الظلم التاريخي عنه والوصول إلى حريته أسوة بباقي شعوب العالم.

وأكد السفير طوباسي انه جري أيضا تبادل مفيد لوجهات النظر لتحقيق المصالح المشتركة والاستقرار والسلام الذي من شأنه خدمة جميع شعوب منطقة شرق البحر المتوسط.