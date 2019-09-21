آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

وطن: أعلنت داخلية قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والحافلتان الرابعة والخامسة حتى الرقم (33) من كشف (9/18).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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