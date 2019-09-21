الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة

وطن: أفادت المصادر الاخبارية، اسقاط الجيش السوري لطائرتين مسيرتين في منطقتي "جب رملة" بريق حماة الغربي، و"وجبل الشيخ" بريف الفنيطرة الشمالي.

وقام الجيش السوري بتفكيك طائرة مسيرة محملة بقنابل عنقوية، وتمت السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريق القنيطرة، فيما تمكن الجيش من إسقاط طائرة محملة بنقابل شديدة الانفجار أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية في محيط مطار "جب رملة" بريق حماة الغربي.

وقد جرى اسقاط الطائرتين المسيرتين ودون تسجيل أي أضرار تذكر.

ويذكر أن عشرات الطائرات المسيرة تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية باتجاه الساحل السوري وباتجاه مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي، حيث قامت الدفاعات الجوية الروسية والسورية بإسقاطها جميعا وإحباط محاولات هجومها باتجاه قاعدة حميميم الروسية وباتجاه المواقع العسكرية السورية.



المصدر: الميادين