الأردن: "الفقراء" يفتقدون "طبيبهم" رضوان السعد

عمان - وطن الأنباء: غيب الموت "طبيب الفقراء" كما يطلقون عليه في محافظة إربد شمال الأردن، رضوان السعد، حيث كان يعالج الكثير من المواطنين مقابل "ربع دينار" فقط، حتى أنه اضطر إلى رفع فاتورة العلاج لتصل الى دينارين، بعد شكاوى قدمها أطباء آخرون بحقه.

خبر وفاته، ترك أثراً لدى الكثيرين ومن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفقيد السعد يعمد على معالجة المحتاجين والفقراء ومنذ أكثر من 40 عاماً وداخل عيادنه في مخيم إربد، فهو طبيب عام ويصفه مرضاه بـ"موسوعة في الطب"، حيث كان يتمتع بقدرة علمية عالية على تشخيص ومعالجة الأمراض.

الطبيب السعد، وبحسب ما أورده النشطاء، ومن عرفه من المقربين كان يرفض الحديث عبر الاعلام عن قيامه بمعالجة الفقراء وبسعر رمزي، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاته وعلى مستوى واسع، حيث عبر الجميع عن حزنهم لفقدانه، مستذكرين تجارب شخصية قد جمعتهم به وطوال عمله داخل عيادته المتواضعة في مخيم اربد.

وكتب ناشطون عبر "فيس بوك": "الفقراء والمساكين سيفتقدون د. السعد، والذين كانوا يأتون إليه ومن جميع أنحاء محافظة إربد".

وكتب طبيب الاسنان الأردني د. شادي الشيخ: " كان الطبيب الراحل رضوان السعد ومنذ تخرجه للطب يقدم لـ آلاف المرضى ومن خلال عيادته بمخيم اربد العلاج وبكشفيات رمزية لا تتجاوز نصف دينار وعلى مدار 40 عاما.. رحم الله فقيدنا وتغمده بواسع رحمته".

أما رسام الكاريكاتير الأردني ناصر الجعفري فقد أزاح بريشته هموم الناس وتفاصيلها السياسية، ليعلن لأهالي أربد رحيل من كتب لهم "الوصفة الأخيرة ".. وبهذه الجملو عنون لوحته:

وكان قد شيّع آلاف من أبناء مدينة إربد، البارحة، جثمان طبيب الفقراء د. رضوان السعد بعد أن وافته المنية مساء الخميس الماضي، أي بعد أسبوع من إجرائه عملية قلب مفتوح بالمدينة الطبية في الاردن.

وقال المشيعون : " هي جنازة مهيبة لشخص قدم وحب الفقراء والمحتاجين على كل شيء”