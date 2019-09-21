مدير عام شركة الجنيدي لوطن: المعرض يتيح للشركات المحلية التعريف بمنتجاتها، نائب رئيس بلدية الخليل: لدينا القدرة على عرض منتجاتنا بشكل لائق

غرفة تجارة وصناعة الخليل لوطن: المعرض إضافة نوعية للاقتصاد الفلسطيني

الخليل – وطن: انطلق، السبت، بمدينة الخليل، معرض فلسطين الغذائي "هيبرون اكسبو 2019 "، والذي يستمر ثلاثة أيام، يتخلله عرض العديد من المنتجات الغذائية، من قبل الشركات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية المحلية والعالمية.

وافتتح المعرض وزير الاقتصاد خالد العسيلي، والسفير المصري في فلسطين عصام الدين عاشور، والعديد من الشخصيات الوطنية، وذلك بمشاركة أكثر من 70 شركة محلية وعالمية.

بدوره، أكد نائب رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، خلال حديث لوطن، أن الهدف من المعرض هو تعريف الزوار والتجار على المواد الغذائية التي تنتجها الشركات الوطنية الفلسطينية، داعياً كافة المواطنين لزيارة هذا المعرض المهم والحيوي.

وأضاف "أصبحت لدينا القدرة على عرض منتوجاتنا بشكل لائق، ونفتخر بهذه الشركات الفلسطينية التي تُبدع أكثر في كل عام ".

وقال مدير عام شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية مشهور أبو خلف لوطن، إن المعرض يتيح للشركات المحلية تعريف منتجاتها للجمهور، والاجابة عن استفسارات المواطن عن كل هذه المنتوجات الوطنية، مشيراً إلى أن شركة الجنيدي تعتبر من أكبر شركات التسويق في فلسطين، ناهيك عن منتجاتها وفروعها في خارج الوطن.

وأضاف " نريد أن نكون في تواصل مستمر مع المستهلك الفلسطيني، في الإجابة على كل استفساراته، واعطائه كل ما هو جديد بخصوص منتوجاتنا، وتعريفه على خطوط الانتاج لنا في الشركة ".

وأكد صلاح الجعبري، عضو غرفة تجارة وصناعة الخليل، أن الغرفة التجارية في الخليل تنظر إلى مثل تلك المعارض لبناء تنمية اقتصادية في الوطن وخصوصاً في محافظة الخليل، لافتاً أن المعرض يعتبر جزءا من الاقتصاد الوطني، وهو اضافة نوعية للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأضاف " الغرفة التجارية في الخليل كانت سباقة لعمل وتسهيل تنظيم هذا المعرض لعرض المنتج الفلسطيني، ودعم التجار ".

وقال المشاركون في المعرض لوطن إن المعرض يعتبر نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني عامة، والاقتصاد بمدينة الخليل بشكل خاص، بالإضافة إلى أنه فرصة للمستهلكين للتعرف على المنتجات الفلسطينية.

وأضافوا "المعرض يعتبر صرحا كبيرا لاستضافة التجار ورجال الأعمال من داخل وخارج الوطن، حيث أنه شهد حضورا كبيرا من قبل الزوار، في بداية افتتاحه ".