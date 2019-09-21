جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي في العيزرية



وطن: شيع أبناء شعبنا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي (14 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى ساحة الشهيد ياسر عرفات، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، حدادا على روح الشهيد.

يذكر أن الطفل أبو رومي استشهد منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بدعوى تنفيذه عملية طعن.

وكانت سلطات الاحتلال قد احتجزت جثمان الطفل أبو رومي منذ ذلك التاريخ، إلى أن سلمته أمس الجمعة لعائلته.

(وفا)